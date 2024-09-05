【東方日報產評】美日政經續動盪　市場避險慎觀望

繼8月日本股市與匯市出現極端波動後，9月首周輪到美國股市上演「高台跳水」。全球「第一芯股」英偉達股價急挫，引發美股以至整個亞洲股市大冧市。雖然無論誰做日本首相、誰入主白宮，都改變不了以中美爭霸為核心的大國博弈版圖，惟在預料美日政經持續動盪下，更多資金選擇離場避險，審慎觀望變化。即使是中國，在這段時間傾向以靜制動，專注於化解內部風險，加強穩增長力量，以抗衡外部不穩。

日本股、匯兩市上月的暴跌暴升，源於日本央行改變超寬鬆貨幣政策，宣布加息所致。當市場搞清楚日本新幣策走向，而大量與沽空日圓相關的交易盤拆倉活動、平倉盤完成後，日股和日圓便逐步復常。

理論上，幣策重納正常化軌道的日本，可以是避險資金的去處。問題是日本即將進行選舉，誰是下任首相，會影響未來加息速度和幅度，且近年日股累積可觀升幅，若美股持續調整，以相類概念炒上的日股只怕也難逃地心吸力，更何況日本經濟面複雜，債台高築之餘，人口老化、少子化問題嚴重，宏觀經濟上是否具備持續加息條件，非無隱憂。

再看美股周二大跌，與日股上月急挫之處不同，乃其實市場搞不清楚為何美股突然大跌。其中一個說法是美國經濟數據如採購經理指數(PMI)或國內生產總值(GDP)增長表現遜色，增加市場對經濟硬着陸風險的擔憂，但顯然這理由並不充分。結果是大家看不清，信心轉弱，嚴重超買的個股往往就跌得最痛，英偉達就成表表者。

值得留意，市場消息指，美國當局擬對英偉達展開反壟斷調查，是觸發其股價暴挫的原因。若這是觸發美股大調整的開端，那今次跌市顯然是由美國政府自導。美國當局自行引爆這個人工智能(AI)與晶片泡沫，目的是在11月大選前率先釋放市場風險，方便執政黨在大選前再來一波炒票催谷選情，抑或預示在美息進入減息周期下，美元資產將貶值，故率先為資本市場風險洩洪，就要做事後孔明了。

可以肯定的是，投資者開始變得虛怯，皆因沒有水晶球，難料美國議息前的經濟數據表現，利率走向似漸明確，卻又不太明確。從另一角度看，這也反映聯儲局在管理市場預期方面再次失分。試問若美國經濟放緩、企業盈利增長不繼，聯儲局要提速減息救市，美元轉弱，美股要跌；若美國就業數據穩定，聯儲局減息機會下降或減息步伐放緩，美股一樣要跌的話，減少美元資產，規避風險，相信會逐漸成為資金主流想法，美股日前大跳水也許就是資金新動向的開端。

本來資產價值不合理地低迷的中國，可在這段資金亂竄的時間尋求突破，以吸引部分避險資金流入。問題是內地經濟景氣仍與市場預期存在差距，投行下調經濟預測之聲此起彼落。此情此景，顯然缺乏完全擺脫美股表現的成熟條件。所謂知己知彼，當下只有以靜制動，將焦點放在梳理內部風險，確保自身站穩住腳，以防環球金融市場暴風雨浪接浪！