鄧聲興：小米集團傳統核心業務保持良好增長
2024年09月05日 09:09
東網電視更多新聞短片
小米集團(01810)發布2024年第2季業績，集團三大業務板塊，手機、IoT與互聯網業務及智能電動車，都有穩定和強勁增長的趨勢。集團實現收入889 億元人民幣(下同)，同比增長32%。分業務來看，智能手機/IoT/互聯網業務收入分別同比增加27.1%/20.3%/11.0%。2024年第2季實現毛利率20.7%，Non-IFRs淨利潤62億元，同比增長20.1%，對應Non-IFRs 淨利率6.9%歷史新高，其中智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損爲18億元。
集團2024年第2季智能手機業務收入達465億元，其中出貨量達4,220萬台，同比提升28.1%，主要是拉美、東南亞、中東和非洲等新興市場出貨大幅提升；IoT業務2024年第2季收入同比增長20.3%至268億元，毛利率同比大幅增長2.2個百分點至19.7%，主要受益於智能大家電、平板、可穿戴產品等高毛利率產品收入及毛利率共同增長。
另外，集團智能電動車SU7 2024年第2季完成交付2.7萬輛，預計智能EV分部毛利將穩步提升。數據指集團SU7 8月交付量超過1萬輛，已連續3個月達成破萬交付目標。預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。隨着手機高端化及智能化風氣持續的推進，相信集團三項傳統核心業務能保持良好增長勢頭。股份阻力位21元，支持位16.5元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)