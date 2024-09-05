鄧聲興：小米集團傳統核心業務保持良好增長

集團2024年第2季智能手機業務收入達465億元，其中出貨量達4,220萬台，同比提升28.1%，主要是拉美、東南亞、中東和非洲等新興市場出貨大幅提升；IoT業務2024年第2季收入同比增長20.3%至268億元，毛利率同比大幅增長2.2個百分點至19.7%，主要受益於智能大家電、平板、可穿戴產品等高毛利率產品收入及毛利率共同增長。

另外，集團智能電動車SU7 2024年第2季完成交付2.7萬輛，預計智能EV分部毛利將穩步提升。數據指集團SU7 8月交付量超過1萬輛，已連續3個月達成破萬交付目標。預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。隨着手機高端化及智能化風氣持續的推進，相信集團三項傳統核心業務能保持良好增長勢頭。股份阻力位21元，支持位16.5元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)