許繹彬：成交如有突破　港交所最受惠

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，根據數據顯示，美股自1928年以來，9月跌多升少，因而令市場上有「9月魔咒」或「9月效應」(September Effect)的說法，指9月是美股一年之中表現最差的月份，今年能否打破傳統？市場有待求證，但一向令投資者有不安感覺、有「恐慌指數」之稱的VIX指數，在本月突然急升至44.6%，回升至近22的水平，創下近期新高。

而美股在九月伊始確實開始有回調迹象，道指承本周美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)報47.2，即使較7月份略為回升，但仍與市場預期有所差距，反映出目前製造業的經濟活動仍處於衰退之中，可能會為經濟減速帶來更大的壓力。在數據不理想下，隨即加重了市場對美國經濟衰退的擔憂，因而令美股踏入9月第一天的交易日立即應驗了「9月魔咒」，3大指數全面應聲下挫。

一向大上大落、以科技股為主的納斯達克更是大跌超過3.2%。美股市場會否中魔咒，仍待時間去判斷，但在九月開始時，壞消息好像接踵而來，先有美國老牌半導體公司英特爾(Intel)，其品牌早在2000年時，氣勢可謂一時無兩，亦是自1999年起最早加入道瓊斯工業平均指數的科技公司，但歲月不留人，英特爾不敵時代巨輪的變遷，不僅風頭早已被英偉達(Nvidia)蓋過，其業務虧損仍不斷增加，因而在上月已公布暫停派息並進行裁員，而其股價亦是道指中表現最差的股票，今年已跌近60%，本周更傳出有機會被踢出道指，若真是會被剔除，將進一步損害英特爾聲譽，亦有可能令其他老牌科技股步其後塵。此外，全球炙手可熱、無人不曉的晶片製造商英偉達也傳出不利消息，美國司法部突向包括英偉達在內的公司發出傳票，因涉及反壟斷而進行調查，主要是關注英偉達是否阻礙買家改投其他供應商，以及對不使用其晶片的買家進行懲罰。兩則不利消息一出，兩隻不同年代的晶片代表在踏入九月均面臨同一遭遇，就是應聲下挫，英偉達更下跌近10%，亦是驅使科技股全線下滑的主要原因。至於未來美股的走向，儘管有聯儲局減息的利好消息支持，但由於投資者在心理上通常會傾向相信不利的數據，因此，美股在「9月魔咒」內好淡爭持，大上大落的情況可能會持續。