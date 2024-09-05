郭家耀：港股未脫上落區間　滙豐硬淨可博收息

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，投資者對聯儲局9月減息有充分預期，但市場擔心美國經濟衰退風險，若本周後期公布的非農就業數據未如預期，或觸發美股或有進一步調整壓力。至於港股方面，氣氛難免受外圍影響，加上內地最新公布的製造業、房地產銷售數據顯示，宏觀經濟表現未如理想，中資股前景有隱憂。不過，恒指由萬八關回落，再向下空間未必太多，料在17,000至17,800點上落為主，待下輪內地政策消息出現，才有望出現突破。