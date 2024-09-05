郭家耀：港股未脫上落區間 滙豐硬淨可博收息
2024年09月05日 11:12
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（中新社圖片）
宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，投資者對聯儲局9月減息有充分預期，但市場擔心美國經濟衰退風險，若本周後期公布的非農就業數據未如預期，或觸發美股或有進一步調整壓力。至於港股方面，氣氛難免受外圍影響，加上內地最新公布的製造業、房地產銷售數據顯示，宏觀經濟表現未如理想，中資股前景有隱憂。不過，恒指由萬八關回落，再向下空間未必太多，料在17,000至17,800點上落為主，待下輪內地政策消息出現，才有望出現突破。
市場憂慮原油需求疲弱，同時不確定產油國增產情況，國際油價回落至70美元邊。郭指出。油價出現明顯調整，但相信再下跌空間不多，而「3桶油」近期跟隨油價向下，但企業現金利潤仍相當豐厚，派息亦有吸引力，若中國海洋石油(00883)股價回落至19元樓下，不妨趁低吸納。
滙豐控股(00005)擬發行25億美元永久後償或有可轉換證券。郭家耀認為此舉為公司恒常資本操作，料對股價影響不大。事實上，滙控近期股價相對硬淨，中期業績表現理想，派息水平亦具吸引力，在投資市場缺乏焦點下，料高息股份仍會受青睞，不妨將滙控作為收息之選。