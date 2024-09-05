萊坊：次季香港超級豪宅交易升近7成　居全球第三

萊坊全球超級豪宅季度報告指出，2024年第二季追蹤的11個城市，共錄得463宗交易額金額超過1,000美元的豪宅交易，較今年第一季的476宗，減少13宗，跌幅約2.7%；其中，香港第二季錄得61宗同類成交，按季顯著上升約69.4%，位居全球第3位，數目僅次於阿聯酋杜拜的85宗和美國紐約的72宗。

報告又顯示，截至今年6月的過去12個月，上述11個城市超級豪宅總銷售額達到約334.18億美元，較2019年時約201億美元顯著增加。本港同類成交總額最新達約32.21美元，排名全球第五。至於新加坡第二季成交量及交易總額，分別只有29宗及11.5億元。

全球城市截至今年6月的過去一年，共錄得1,794宗中超級豪宅成交，香港佔151宗，同樣位居第五；杜拜仍然增長最突出，銷售宗數從2019年的23宗，大幅增加到同期的 436宗。瑞士日內瓦的超級豪宅交易額也激增，銷量從2019年的59宗增加到近期的102宗。美國棕櫚灘的交易從50宗上升到138宗，而邁阿密的交易從41宗上升到149宗。

事實上，受全球財富增長的推動超級豪宅市場，過去五年，超高凈值人士增加約19%，尤其是在美國和中東，2023年超高凈值人士分別增加約8%和約6.2%。

萊坊高級董事矛大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，隨着本港政府全面撤銷辣招，吸引富裕買家入市，豪宅銷售在今年第二季復甦。來自內地的買家推動豪宅銷售活動，個別單位錄得高呎價成交。預期利息快將下調，料投資者將更積極買入目前未能出售的優質資產。

該公司全球研究部主管Liam Bailey指出，大量的財富創造支持全球超級豪宅銷售增長。杜拜，棕櫚灘和邁阿密等市場轉型，抵銷些成熟市場的豪宅銷售放緩。隨着利息下跌，可能會推高整體超級豪宅成交。