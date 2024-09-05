【產經直播】環球股市危機四伏？買美長債上升潛力大？

美國就業市場進一步降溫，7月JOLTS職位空缺下降至767萬個，創2021年1月以來低位。據FedWatch顯示，交易員預期聯儲局9月一口氣減息半厘的機率，由前一天的38％急升至45％。

隔晚美股個別發展，標指及納指連續兩日向下。美股9月開局見頹勢，在周五公布美國8月非農業職位增幅及失業率前，宜先觀望為主？受反壟斷調查困擾的美國龍頭晶片股英偉達，繼周二急挫逾9%後，周三再反覆跌近2％。投資者對於晶片業前景看法再受動搖？難再一面倒看好人工智能(AI)發展？納指恐怕要待美國減息後才有起色？

受英偉達調整影響，亞洲半導體板塊昨日（4日）亦出現洗倉式大拋售，拖累日本股市下挫，日經225指數收跌1,638點或4.24%，報37,047點，是繼一個月前的史上單日最大跌市後，股災蹤影再次浮現。晶片股如東京電子(Tokyo Electron)、迪思科(Disco)、瑞薩電子(Renesas Electronics)等都錄顯著跌幅。日股前景未明？如何利用日經225指數ETF及正反向產品捕捉上落走勢？

港股9月份已連跌3日，過在環球股市氣氛偏淡下，恒指上望空間有限？業績期過去，仲有咩催化劑刺激大市向上？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛(Eugene)為大家逐一解答。

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