【產經直播】環球股市危機四伏？買美長債上升潛力大？
2024年09月05日 11:39
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美國就業市場進一步降溫，7月JOLTS職位空缺下降至767萬個，創2021年1月以來低位。據FedWatch顯示，交易員預期聯儲局9月一口氣減息半厘的機率，由前一天的38％急升至45％。
美國減息周期料即將展開，加上市場憂慮經濟放緩甚至衰退，環球股市波動，若想降低風險，加強部署美債為上策？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)值得留意？隔晚美國2年期債息與10年期債息一倒結束倒掛，又有沒有特別啟示？長債格價上升空間大？可望成資金避風港？
隔晚美股個別發展，標指及納指連續兩日向下。美股9月開局見頹勢，在周五公布美國8月非農業職位增幅及失業率前，宜先觀望為主？受反壟斷調查困擾的美國龍頭晶片股英偉達，繼周二急挫逾9%後，周三再反覆跌近2％。投資者對於晶片業前景看法再受動搖？難再一面倒看好人工智能(AI)發展？納指恐怕要待美國減息後才有起色？
受英偉達調整影響，亞洲半導體板塊昨日（4日）亦出現洗倉式大拋售，拖累日本股市下挫，日經225指數收跌1,638點或4.24%，報37,047點，是繼一個月前的史上單日最大跌市後，股災蹤影再次浮現。晶片股如東京電子(Tokyo Electron)、迪思科(Disco)、瑞薩電子(Renesas Electronics)等都錄顯著跌幅。日股前景未明？如何利用日經225指數ETF及正反向產品捕捉上落走勢？
港股9月份已連跌3日，過在環球股市氣氛偏淡下，恒指上望空間有限？業績期過去，仲有咩催化劑刺激大市向上？
比特幣走勢疲弱，周三（4日）低見5.56萬美元。據報美國12隻比特幣現貨ETF周一(2日)單日合計錄2.8億美元淨流出，為今年5月1日以來單日最大淨流出，並且資金已連續5日流走。比特幣仲未跌夠？可否部署南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品(07376)？還是趁特價時段儲貨？
美匯偏軟，國際金價周三(4日)先升後跌，惟今年以來已累升逾兩成，大行高盛指，受惠美國減息及債務危機等因素，睇好金價明年初金價將觸及2,700美元。不過金市受9月魔咒緊箍，據報過去7年的9月份均錄跌幅，平均跌幅達3.2%。若魔咒應驗，反而是吸納機會？趁機部署南方東英黃金期貨每日槓桿(2x) 產品(07299)？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛(Eugene)為大家逐一解答。
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品(07376)
南方東英日經225指數ETF(03153)
南方東英日經225每日槓桿(2x)產品(07262)
南方東英日經225每日反向(-2x)產品(07515)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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