調查：銀行存款續成最受歡迎投資工具　比例創新高

香港研究協會公布最新民調結果指，約30%受訪者表示「銀行存款」為最明智的投資工具，較上一次調查升6個百分點，比例創有紀錄已來新高。部分原因相信與市場預料美國聯儲局減息，吸引不少市民將儲蓄投資在定存有關。

另外，表示「債券」是最明智投資工具的受訪者佔約8%，升2個百分點；「物業」的佔7%，跌10個百分點，與「其他」並列第三位；其餘選項比例介乎2%至4%；而「不知道/很難說」及「無意見」則共佔37%。

該民調亦發現，有27%受訪者表示每月平均總收入較半年前錄得增加，較去年5月的調查升6個百分點，比例創調查以來新高；表示錄得減少的佔36%，跌3個百分點，比例同創調查以來新低；表示「保持穩定」佔25%，跌4個百分點；表示「不知道/很難說」及「無意見」則共佔12%。

香港研究協會表示，雖然較多市民收入較半年前下跌，惟收入增加的比例創調查以來新高。結果相信與勞工市場維持緊張，帶動部分市民收入錄得溫和增長有關。協會於今年8月16日至9月1日期間展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問1,056名18歲或以上市民。