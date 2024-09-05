差估署：7月港私宅落成量按月升13.6%

差餉物業估價署公布最新數據顯示，7月本港私人住宅落成量有1,608伙，較6月增加192伙，升幅約13.6%，數量為今年一月後單月最多，而截至今年7月累積落成單位共8,703伙，較去年同期多1,019個單位，升幅約13.3%，惟暫共達全年目標落成量22,267伙的約39.1%。

至於，7月分區私宅落成量，以新界區達1,433伙最多，打破連續3個月零落成的悶局。而港島區則有114個單位落成，為今年3月後最多，按月輕微增加9伙，升幅約8.6%；九龍區有61伙落成，較6月減少1,250個單位，跌幅達約95.3%。

今年首7月以實用面積約431方呎以下細單位落成量最多，累錄4,901伙，佔期間供應量約56.3%，數量相比去年同期的4,352伙，增加549個，漲幅約12.6%。

而期間按年落成量升幅最大類型，為實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，有633伙落成，較去年同期僅109伙，大幅增加524個單位，升幅約4.8倍。至於，同期跌幅最大為實用面積約753至1,075方呎中小型單位，錄得263伙，按年同期減少292伙，跌幅達約52.6%。

另外，截至今年7月私人住宅租金回報率持續上升，實用面積約1,722方呎以下的單位回報均錄得升幅，其中，實用面積約431方呎以下細單位租金回報率上升至3.6厘，為各類型單位最高，已連漲3個月，比率是2012年7月後的約12年最高。