花旗：65%受訪者擬2026年前選用非央行數碼貨幣

花旗集團發布「Securities Services Evolution」系列第四期研究報告，當中顯示隨着分布式分類帳技術(distributed ledger technology，簡稱 DLT)及數碼資產持續商業化，數碼貨幣的使用(不限於央行數碼貨幣〔CBDCs〕)料將顯著上升。

65%受訪者表示，計劃在2026年前選用非央行數碼貨幣(non-CBDC)，如穩定幣、代幣化存款、貨幣市場基金及數碼支付系統，以支持數碼證券結算的現金及流動性需求，而15%受訪者計劃使用央行數碼貨幣。受訪結果與去年不同，當時最受青睞的數碼貨幣是央行數碼貨幣，佔比52%。

研究報告又發現，數碼技術的應用速度各不相同，亞太區和歐洲正致力推動DLT及數碼資產商業化，分別有48%及46%的受訪者積極採用有關技術。此外，62%賣方機構受訪者將其DLT與數碼資產發展聚焦集中於各資產類別的代幣化，包括公共和私人資產，而僅8%此類受訪者會採用數碼原生證券發行。

結算方面，受訪者對T+1影響超出預期，有44%表示T+1生效後帶來重大影響，高於2023年的28%；當中，歐洲受訪者受影響最大，60%表示有重大影響。證券借貸仍是最受影響的活動之一，50%受訪者稱證券借貸受到最大影響，去年為33%，融資需求緊隨其後為49%，去年為31%。至於縮短結算時間的預期改變方面，40%受訪者預期未來十年可實現即時交收，其中亞太區的預期最樂觀，為42%。

花旗集團環球證券服務部主管Okan Pekin表示，過去數年間邁向T+1已成為交易後行業的焦點。隨着環球不同市場的結算週期愈縮愈短，此發展趨勢將逐步顛覆證券市場的格局。

是次研究訪問了近500間涵蓋買賣方機構的市場參與者，並為交易後行業提供適時見解。