大家樂續以優惠吸客 冀港府舉辦有新意活動留人消費

她指出，留意到同行食肆也有增設優惠爭取消費者，集團旗下品牌在早午晚市提供不同優惠，不但能帶動整體銷售，亦有助增加單客光顧頻次。至於早前推出的平價斬料的「外賣加餸」反應不俗，會繼續循「外賣加餸」方向作推廣，又會繼續研究其他優惠方向，例如期間限定優惠，透露正準備秋冬堂食的優惠。

早前八達通推出「828」樂悠卡優惠，她指，旗下所有品牌均有參與，優惠各有不同，希望與合作夥伴互相參與及推廣，刺激餐飲市道。

梁氏預告，正計劃與第三方品牌進行聯乘合作，為消費者帶來更多新意。形容類似旗下休閒餐飲品牌「米線陣」現時與香港牛奶品牌「十字牌」的合作，使用對方的牛奶，設計新的產品，並將個別店舖作主題裝修，加設「打卡位」。

至於開店方面，集團取態相對審慎。她解釋，經濟不明朗，現時客流較大，需要作更多的分析及財務預估，而快餐品牌「大家樂」及「一粥麵」會保持相對靈活及競爭力，有意在「未插旗地區」新設門店，以填補空白。今年在港已增設數間門店，內地則新開5間。

有餐飲品牌逆市買舖，梁可婷指，對買舖持開放態度，一直有關注心儀地區的狀況，惟仍要視乎當區發展潛力、作價等綜合考慮。

臨近中秋節，她提到，經濟不景下，對月餅銷情滿意，部分產品已售罄，整體月餅銷售按年持平。