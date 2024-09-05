碧桂園：羅兵咸已同意辭任公司核數師　改聘中匯安達

碧桂園稱，正積極推進全面重組，並努力復牌，而實際可行的情況下盡快完成截至去年12月底止年度的集團綜合財務報表審核工作尤為重要及關鍵。但鑑於近期與公司核數師相關的事項及市場信息，羅兵咸永道未能滿足公司對刊發截至去年12月底止年度的經審核綜合財務報表的時間表需求。

羅兵咸永道在其辭任函中表示，其尚待集團提供2023年度合併範圍及合併財務報表的終稿、相關工作底稿及支持性文件，其他主要的未決事項包括尚待集團提供未來現金流預測及相關的支持性文件，以評估集團的流動性狀況、持續經營編制基礎的合理性及是否存在持續經營的重大不確定性；尚待集團提供若干支持性資料，以完成對集團在建物業和已完工物業減值準備評估的相關審計工作，包括但不限於若干在建物業和已完工物業項目的存貨成本資料、減值評估的資料及減值評估中運用的若干重大假設和參數的支持性資料；及尚待集團提供對於去年12月底的其他應收款的預期信用損失評估結果及若干支持性材料，以完成相關的審計工作。