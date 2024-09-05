人瑞人才：內企招聘愈趨謹慎 傾向外判服務
2024年09月05日 18:20
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陳晨（右）
內地經濟下行，企業投資亦「手緊」。人力資源服務公司人瑞人才(06919)副總裁及首席財務官陳晨坦言，企業的自主招聘取態愈來愈謹慎，如非必要不會招聘員工。即使企業有意開拓新業務，但亦傾向先採用外判服務，因外判的人力成本較企業僱用員工低，推動外判服務滲透率提升。
該公司上半年收入按年升20%至24.82億元人民幣(下同)，其中，通用服務外判(HRO)收入按年升15.3%，收入佔比微跌2.3個百分點；數碼技術與雲服務(DTO)收入按年增長28.8%，收入佔比增加2.6個百分點至38.2%。
她指出，未來會維持HRO及DTO「雙輪驅動」的策略，目標下半年DTO的收入佔比能進一步提升至四成，而由於該業務毛利率較高，故預期下半年整體毛利率仍有上升空間。不過，預期專業招聘業務繼續受市場需求疲弱影響，增長或會放緩。
她又指，中資企業近年積極在海外擴展業務，公司亦因應部分主要客戶的要求提供當地招聘及培訓等服務，未來有意隨客戶步伐「出海」，計劃在東南亞、拉丁美洲及中東等地物色併購機會。
另外。陳晨提到，公司將視乎業績表現，目標維持派息比率在30%。