人瑞人才：內企招聘愈趨謹慎　傾向外判服務

該公司上半年收入按年升20%至24.82億元人民幣(下同)，其中，通用服務外判(HRO)收入按年升15.3%，收入佔比微跌2.3個百分點；數碼技術與雲服務(DTO)收入按年增長28.8%，收入佔比增加2.6個百分點至38.2%。

她指出，未來會維持HRO及DTO「雙輪驅動」的策略，目標下半年DTO的收入佔比能進一步提升至四成，而由於該業務毛利率較高，故預期下半年整體毛利率仍有上升空間。不過，預期專業招聘業務繼續受市場需求疲弱影響，增長或會放緩。

她又指，中資企業近年積極在海外擴展業務，公司亦因應部分主要客戶的要求提供當地招聘及培訓等服務，未來有意隨客戶步伐「出海」，計劃在東南亞、拉丁美洲及中東等地物色併購機會。

另外。陳晨提到，公司將視乎業績表現，目標維持派息比率在30%。