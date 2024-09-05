中小企融資專責小組收逾70宗查詢及個案　逾2成涉按揭

金融管理局上月23日聯同銀行公會成立「中小企融資專責小組」，據了解，小組從多個渠道收到合共70多宗來自不同行業的查詢及個案，當中超過兩成個案是中小企貸款及按揭相關的一般查詢及意見反映。

其餘需要跟進的個案中，有約7成涉及中小企融資，3成涉及物業按揭貸款；其中，大約6成屬於銀行處理客戶融資和貸款申請時出現的執行問題，例如銀行與客戶溝通時不夠清晰或未有適切處理客戶和準客戶的要求及意見，和貸款審批時間過長等。

餘下近4成的跟進個案則屬於客戶期望與銀行在審慎風險管理原則下可以提供的安排之間的落差。例如，申請人的信貸條件(例如已經持續拖欠還款)或有關物業狀況(例如業權問題)未能符合銀行風險管理措施的要求，而銀行需要維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障，因此銀行未能按照客戶意願批出貸款或提供寬免措施。

地產代理商會早前向金管局轉介10宗涉及銀行收緊按揭的個案，據悉相關銀行完成有關跟進工作。個案中有6宗是與銀行執行客戶要求或銀行與客戶溝通有關，有關個案在考慮補充資料後已獲得銀行批出貸款。另外，4宗則是因為銀行需要維持一貫有效的風險管理而未能完全滿足客戶的貸款要求。