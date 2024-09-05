【移民大平賣】愛琴海岸490呎僅售405萬　呎價險守8千元

二手業主劈價出貨，減價42萬元，以1,158萬元沽青衣灝景灣套三房海景單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣楊家寶稱，何文田東方花園C座中層2室，實用面積約1,054方呎，套三房間隔，望街景，單位原先叫價1,300萬元放售，議價後連車位以1,028萬元成交，呎價約9,753元。

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新界區

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣6座低層G室，實用面積約849方呎，套三房連士多房間隔，望海景，新買家為換樓客，獲減42萬元，終以1,158萬元成交，呎價約13,640元。

●晉誠地產姚頌溏稱，屯門愛琴海岸8座低層G室，實用面積約490方呎，原業主移民賣樓，叫價450萬元放售，減價45萬元，以405萬元售出，呎價約8,265元，單位於2002年購入價為129萬元，持貨22年帳面獲利276萬元。

●中原黎宗文指，沙田花園城3期A座中層G室，實用面積約268方呎，兩房間隔，叫價約338萬元，日前議價後以309萬元易手，呎價約11,530元，新買家為上車客。

●利嘉閣郭建民稱，沙田碧濤花園2期A座中層F室，實用面積約839方呎，套三房間隔，叫價870萬元放售，放盤僅個半月，近日以768萬元成交，呎價約9,154元。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍9月暫錄約7宗二手買賣，其中沙田富豪花園N座低層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，日前議價後以435.5萬元易手，呎價約9,366元，新買家為用家。

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