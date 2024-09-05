仲量聯行：私樓租金距高峰僅3%　A類住宅租金回報創12年高

仲量聯行發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，住宅租金持續上升下，私人住宅租金指數距離2019年的歷史高位僅相差約3%。A類住宅(面積431方呎以下)的平均租金回報率於6月已創下自2012年以來的新高。

根據差餉物業估價署的私人住宅物業租金指數，A、B 及C類單位於7月按年上升6.9%，達到自2019年以來的最高水平。A類及B類(面積431至752方呎)的單位租金升幅最顯著，租金指數分別錄得約6.9%及約7.3%的按年增幅。

該行研究部資深董事鍾楚如表示，面積較細的單位租金升幅較顯著，主要是受選擇鄰近商業區居住的非本地學生及專業人士所推動。與此同時，C類(面積介乎753至1,075方呎)單位錄約6.3%按年增幅。這類物業需求增加主要來自於轉買為租的趨勢。樓價預期進一步下跌，及高按揭供款造成的財務負擔，使租樓成為更吸引的選擇，尤其是對於希望提升居住環境水平的本地家庭而言。

在租金上升和樓價下跌的情況下，A類單位的平均租金回報率在六月已攀升至3.4%，較過去十年的平均水平高出70個基點，並創下自2012年以來的新高。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，非本地人才對住宅租賃物業的持續需求將繼續推動租金增長。政府進一步推動吸引人才的政策，預期將進一步支持此趨勢。因此，中小型住宅單位的租金和回報率在短期內預計將持續上升。

然而，宏觀層面存在一些可能令租金增長放緩的因素。他指，未來影響住宅租金的因素包括人口輕微下降、收入增長停滯及就業市場轉弱。加上，就業市場顯示壓力迹象，特別是在金融、保險、地產及商業服務行業，於今年第一季度的就業人數按年減少了15,000人。 此收縮可能對外籍僱員及高收入人士的住屋需求產生更廣泛的影響。