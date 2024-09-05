摩羯來襲無阻買家465萬購康城新盤一房戶

天氣不穩，無阻個別買家入市決心，有買家於懸掛8號風球前以465萬元購入將軍澳日出康城項目的一房單位。市場關注的啟德新盤混戰，由四大發展商合作的樓盤即將「參戰」。

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●將軍澳PARK SEASONS 8號風球前錄成交

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(5日)於8號烈風或暴風信號懸掛前錄得成交，為第2B座26樓B室，實用面積314方呎，一房間隔，成交價465.4萬元，呎價約14,822元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 818伙，套現近51. 5億元。

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●藍田港鐵站的KOKO兩期項目夥中原推優惠

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周四(5日)公布聯同中原地產推出全新置業優惠。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至9月22日，經該行購入上述兩期項目的首10名兩房開放式廚房單位買家，可獲贈價值約8,800元的中秋團圓晚宴餐飲禮券，總值約8.8萬港元。優惠先到先得，送完即止。

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●沙田星凱‧堤岸聯同中原地產推優惠

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，開售至今已累售逾九成單位，餘貨進入最後倒數階段。中原地產於周四(5日)公布為項目推出置業優惠吸引買家。由即日起至9月30日期間，透過 中原地產購入上述項目一手單位的首10名買家，將可獲贈價值約3.8萬元的中秋慶團圓星級餐飲禮券，名額共10個，優惠總值約38萬元。

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