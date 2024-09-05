摩羯來襲無阻買家465萬購康城新盤一房戶
2024年09月05日 21:15
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天氣不穩，無阻個別買家入市決心，有買家於懸掛8號風球前以465萬元購入將軍澳日出康城項目的一房單位。市場關注的啟德新盤混戰，由四大發展商合作的樓盤即將「參戰」。
●啟德DOUBLE COAST登場
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作的啟德承豐道19號項目第1期，於周四(5日)公布命名為DOUBLE COAST，部署9月開售。整個項目命名靈感以悉尼作為藍本，分3期發展，合共提供1,590伙，第1期涉361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房間隔。項目現已接近現樓，3期均已獲批滿意紙。
●啟德天璽‧天會所布局曝光
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周四(5日)首度披露項目會所的設計布局。新地代理總經理胡致遠表示，項目提供雙會所，分別命名為「天上天」及「天中庭」，連園林佔地逾10萬方呎，提供近20項會所設施，包括三大泳池。該盤推售籌備工作進度良好，計劃下周上載樓書。
●將軍澳PARK SEASONS 8號風球前錄成交
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(5日)於8號烈風或暴風信號懸掛前錄得成交，為第2B座26樓B室，實用面積314方呎，一房間隔，成交價465.4萬元，呎價約14,822元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 818伙，套現近51. 5億元。
●啟德海灣第1期周五銷售 將視乎明日天氣彈性處理
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，將於周五發售50個「置佳時機限定折扣」單位，原定中午12時起開售，將會視乎天氣情況作彈性處理。美聯物業及經絡按揭轉介為項目買家提供置業優惠及按揭計劃。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，目前接獲的查詢中，不少準買家現時正租樓，計劃「租轉買」。
●藍田港鐵站的KOKO兩期項目夥中原推優惠
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周四(5日)公布聯同中原地產推出全新置業優惠。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至9月22日，經該行購入上述兩期項目的首10名兩房開放式廚房單位買家，可獲贈價值約8,800元的中秋團圓晚宴餐飲禮券，總值約8.8萬港元。優惠先到先得，送完即止。
●內地專才斥650萬購旺角利奧坊‧壹隅平台戶
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(4日)售出1座3樓F室平台特色戶，實用面積243方呎，採一房間隔，外連238方呎平台，通過招標以650萬元售出，呎價約26,749元為項目今年新高。中原地產奧運站及大角咀副區域營業董事盧偉華指，上述單位買家為內地專才，認為奧運站交通網絡完善，有鐵路可直達中環核心金融區，方便工作。
●啟德維港‧雙鑽周六起收票
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，繼日前公布首張價單涉141伙，折實平均呎價約18,456元後，安排於本周六(7日)起收票。
●沙田瓏珀山頂層複式戶6,457萬元新高價沽
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山第2期，周四(5日)以招標形式售出頂層複式戶，為King Tower 2的26及27樓King Mansion，實用面積2,504方呎，連1,083方呎平台及791方呎天台，成交價6,457.8萬元創項目新高，呎價約25,790元。該項目於14周內累售73伙，套現近15億元。
●沙田星凱‧堤岸聯同中原地產推優惠
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，開售至今已累售逾九成單位，餘貨進入最後倒數階段。中原地產於周四(5日)公布為項目推出置業優惠吸引買家。由即日起至9月30日期間，透過 中原地產購入上述項目一手單位的首10名買家，將可獲贈價值約3.8萬元的中秋慶團圓星級餐飲禮券，名額共10個，優惠總值約38萬元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶售646萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(5日)通過招標以646.35萬元售出6B座1樓A8室連平台戶，實用面積407方呎，兩房間隔，外連177方呎平台，呎價約15,881元。