美股個別發展　道指升144點

美股3大指數周四早段個別發展，道指升144點，報40,830點；標指升2點，報5,522點；納指跌144點，報40,830點。

美國8月ADP私人就業職位增長9.9萬個，遠少過市場預期。雖然ADP有着「小非農」之稱，但自2020年新冠疫情全球大流行以來，該數據就已經與美國勞工部統計的非農及失業率脫鈎，與官方的統計結果有太大的出入，參考意義已經大打折扣。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局需要減息以維持就業市場穩健，並且根據經濟數據決定減息的幅度。雖然這種說法已是聯儲局官員多次重複的陳詞濫調 ，但也確實又一次證明了當局的立場沒有變化，而且減息幅度是取決於數據，意味着市場需要揣測的乃是數據的變化，而不是聯儲局官員的想法。

值得留意的是，美國財政部的數據顯示，截至周三止，2年期美國國債孳息率，再次高過10年期孳息率，意味着「債息倒掛」的現象已迎來結束。該現象一直被視為預警接下來會有(但尚未出現)經濟衰退的前瞻指標；而當「債息倒掛」消失，即10年期利率重新高於短期利率時，往往都是衰退真正出現的時機。

考慮到上季度美國國內生產總值(GDP)的增長仍然穩健，到底這次是指標失準，還是衰退已經悄然來臨，似乎仍要更多時間觀察。另外，如果用聯儲局主張的指標——3個月美債孳息率與10年期孳息率對比，則「債息倒掛」的情況依然存在。換言之，現在要準確判斷經濟實際形勢，恐怕並不容易。