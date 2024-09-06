BCA Research：晶片股拋售潮未完　惟睇好南韓半導體股

世界領先的獨立投資研究機構BCA Research策略師表示，鑑於半導體股驚人升幅，雖然銷售額續增，惟半導體股，尤其高端及AI晶片生產商的風險回報已失去吸引力。其更警告，晶片股近期拋售或仍未結束。

BCA指出，南韓半導體企業或面臨美國限制向中國銷售高端晶片的額外壓力，雖然中國大量庫存或抑制未來需求。南韓半導體出口至中國佔整體出口約36%，構成重大風險。與此同時，台積電作為全球最大晶片製造商，在半導體股票拋售潮下，容易受市場疲軟影響。

BCA團隊強調，對全球及美國經濟前景的擔憂「或導致投資者下調對全球半導體公司利潤增長的預期，並延長當前拋售。」

BCA提及，AI晶片生產商與專注於傳統和非AI半導體的公司之間，存在明顯差異。AI相關晶片需求激增，推動銷售，而傳統晶片則難以復甦。雖然存在上述分歧，惟策略師指，「過去兩年，全球大多數半導體生產商的股價都上升了」，就算是基本面較弱的公司也一樣。不過就算即使AI晶片需求續快速增長，惟未來6到9個月內，傳統及非AI晶片的前景仍低迷。

不過，BCA指出並非所有市場細分都同樣脆弱。該公司睇好南韓科技股，建議超配這些股票，尤其是考慮到它們比其他半導體股票的估值低。南韓半導體股票並未大幅上升，不存在超買，亦不像很多其他半導體股票昂貴。

BCA又對台積電和整個台灣市場保持中性立場。