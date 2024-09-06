摩羯來襲：8號颱風信號維持　港股早上暫停交易

8號烈風或暴風信號維持，港股取消周五(6日)上午交易時段。

[07:53]摩羯來襲：若8號或以上颱風信號中午12時或之前取消 港股下午恢復交易

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

港交所將於適當時候再作出公布。

由於天文台指8號颱風信號會至少維持至今日正午12時，並會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發3號強風信號的時間。因此，港股較大機會今日全日停市。

惟要留意，隨着香港將於今月23日起落實「打風開市」，日後無論遇上「8號波」或「黑雨」，均可風雨不改留家「炒股」。

屆時，基於安全理由，券商或銀行分行在惡劣天氣下不會開門。投資者當日若有入錢需要，最好以電子方式轉帳，事前也應評估是否有需要調整電子轉帳限額。

習慣用紙本支票入數的投資者要注意，如在惡劣天氣前一交易日的銀行截票時間前交付，惡劣天氣下可以照過數，否則過數有延誤，遇上周末，最長或延遲4日。