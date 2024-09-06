美減息前資金點部署？投資高息股 如何避免賺息蝕價？
2024年09月06日 10:00
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市場預期聯儲局減息在即，連帶定期存款利息也勢將愈來愈低。資金要找出路，部分人或會想起買入並持有高息股收息。做任何投資之前，宜做足功課，貨比三家，減低賺息蝕價的風險。
專家普遍建議，揀選高息股的指標離不開股息率和派息比率。其中，股息率反映每股派息佔股價的百分比，是股息與股價的關係，數字愈高，代表股東可享有的股息回報愈高。例如現時滙豐控股(00005)的股息率超過9厘，傳統公用股中電控股(00002)股息率逾4厘。
惟要留意，以目前股價除以前一年度的派息，是歷史股息率，不代表企業未來可以派發相同股息，股息率亦會因為股價下跌而被扯高。舉例建設銀行(00939)目前的股息率和預期股息率分別逾12厘和8厘。
至於派息比率，是企業從盈利中用了多少來派息的比率，為股息與盈利的關係，反映企業派息政策是否豪爽，佔比愈高代表愈闊綽。大家可從企業過去數年派息比率觀察派息穩定性和持續性。
除了上述兩個數據，投資者亦可留意企業和管理層有否給予派息承諾和派息率指引。例如之前中證監出招促上市公司增加派息，以期引導企業形成派中期息習慣，交通銀行(03328)近日宣布首次派中期息。
對「好息」投資者而言，亦要留意會否誤墮高息股陷阱。例如部分高息股可能只是「表面高息」，但實情是透過變賣資產、出售業務、特殊收益等手法去獲取現金派高息，而這類派息往往難以長期持續。
此外，揀高息股亦要注意企業的業務前景，以及會否較受經濟周期影響。當遇上經濟下行，盈利轉差，企業最終亦可能被迫減派或停派息，違背其派息承諾。
因此綜合而言，大家在揀選高息股時，宜注意企業的現金流和負債等基本面、盈利前景，並應參考公司過往的派息穩定性。部署時亦要謹記分注買入，避免一筆過在高位追入，藉以增加同時賺息兼賺價的機會。