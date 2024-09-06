美減息前資金點部署？投資高息股　如何避免賺息蝕價？

市場預期聯儲局減息在即，連帶定期存款利息也勢將愈來愈低。資金要找出路，部分人或會想起買入並持有高息股收息。做任何投資之前，宜做足功課，貨比三家，減低賺息蝕價的風險。

至於派息比率，是企業從盈利中用了多少來派息的比率，為股息與盈利的關係，反映企業派息政策是否豪爽，佔比愈高代表愈闊綽。大家可從企業過去數年派息比率觀察派息穩定性和持續性。

對「好息」投資者而言，亦要留意會否誤墮高息股陷阱。例如部分高息股可能只是「表面高息」，但實情是透過變賣資產、出售業務、特殊收益等手法去獲取現金派高息，而這類派息往往難以長期持續。

此外，揀高息股亦要注意企業的業務前景，以及會否較受經濟周期影響。當遇上經濟下行，盈利轉差，企業最終亦可能被迫減派或停派息，違背其派息承諾。

因此綜合而言，大家在揀選高息股時，宜注意企業的現金流和負債等基本面、盈利前景，並應參考公司過往的派息穩定性。部署時亦要謹記分注買入，避免一筆過在高位追入，藉以增加同時賺息兼賺價的機會。