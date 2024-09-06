圓匯呈強　日股偏軟　大行增加日圓好倉倉位

圓匯近日持續強勢，受避險需求及日本央行加息預期帶動，美元兌日圓處143以下，每百日圓兌港元處5.44水平。市場關注美國非農就業報告公布後，對聯儲局今月減息幅度的預期有否影響，繼而牽動美匯和日圓走勢。

瑞穗銀行表示，如果美國非農就業數據疲軟，可能推動日圓兌每美元邁向141水平。

摩根大通更以行動來增加日圓好倉倉位，指由於非農就業數據將令人失望，聯儲局本月減息0.5厘在望，預料日圓等防禦性融資貨幣可以從經濟增速和收益率下行中獲得支撐。

日圓轉強除因美匯向下外，亦因日本基本因素改善。普徠仕指，若日圓持續疲軟或薪酬意外強勁增長，日本下半年的通脹或會高於預期。這可能促使日本央行在10月份的會議上再次加息，並進一步放緩其資產購買的步伐。他提醒投資者應該密切留意日本央行收緊政策對全球資本流動的影響。

日本央行前官員Tsutomu Watanabe更警告，日本央行加息的速度可能比許多人目前預期的要快，今年可能還會有兩次加息。

受累圓匯連日上揚，日股周五(6日)向下，日經225指數收跌265點或0.72%，報36,391點。日本東證指數收跌0.9%。

當地7月份家庭支出按年增長0.1%，低於市場原先估計的增長1.2%，但較6月份的跌1.4%改善。經季節性調整後，7月家庭支出按月下跌1.7%，跌幅大過市場預期的跌0.2%。

政府官員指，雖然期內電視和旅遊方面的支出有所增加，但由於物價上漲，民眾減少了食品及公用事業的支出。

企業消息方面，包括豐田汽車及日產汽車在內的日本企業，據報將在日本政府的支持下，透過投資1萬億日圓(約546億港元)來協助擴大日本蓄電池產能約50%。