二手樓價指數按周升0.3%　終止4周連跌　續處近8年低

中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升約0.37%，但繼續處於近8年低位。CCL單周回穩，終止4周連跌，但短期樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部分二手購買力。現時指數距離9月底136點目標水平，只差2.68點或約1.93%。

本周CCL仍為近8年(414周)第3低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌約5.79%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.52%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.03%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.25點，按周升約0.32%。CCL(中小型單位)報137.85點，按周升約0.32%。CCL Mass及CCL(中小型單位)結束3周連跌，繼續處於近8年低位，同樣重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報142.85點，按周升約0.60%，仍為逾7年半低位，重返2017年1月中水平。

四區方面，港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass報135.92點，按周升約1.30%，連跌4周後反彈，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報137.27點，按周升約0.56%，連升3周共約1.22%，繼續於2016年10月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報150.33點，按周跌約0.63%，連跌3周共約1.85%，指數創2016年11月中後新低。新界西CCL_Mass報129.25點，按周跌約0.27%，指數於2016年12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌約6.81%，新界東跌約6.80%，港島跌約6.69%，新界西跌約6.34%，CCL跌約5.79%，CCL(中小型單位)跌約5.58%，CCL Mass跌約5.47%，九龍跌約3.18%。