Apple下周推新品　高盛估有4大驚喜　股價有望掀漲勢？

蘋果公司(Apple Inc.)將於香港時間9月10日凌晨1時，在美國加州丘珀蒂諾Apple Park，以網上直播形式舉辦秋季新品發布會。過去發布會後，蘋果公司股價表現普遍較疲弱，但大行高盛估計，蘋果公司在是次發布會上帶來驚喜，料有助刺激股價走高。

過去5年，iPhone發布會結束後，蘋果公司股價走勢並不是十分亮眼。發布會基本上是個「買預期、賣事實」的活動，投資者在發布會前，往往會因樂觀預期而拉高股價，在該公司發布新款iPhone後幾日內，投資者則選擇「賣事實」，因此該股表現反而平均比標指低0.7%。

儘管如此，該行認為，今年發布會可能有4大驚喜，包括宣布新款iPhone加價、蘋果公司智慧功能及應用程式(App)的發布日期比預期早、新iPad發布，以及電信公司促銷活動勝預期。

如果iPhone 16意外加價，將為該公司帶來直接收入增長。高盛指，鑑於該公司多年來在硬件功能方面不斷創新，加價是理所當然。高盛分析師Michael Ng指，蘋果公司近年來在 iPhone硬件和整個生態系統上的投資，為消費者提供更多價值，應有助於iPhone加價。

該公司對手機加價的方法之一，就是將基本款的儲存空間由128GB，增至256GB。高盛分析師指，注意到自蘋果公司於2019年9月推出iPhone 11 Pro以來，iPhone Pro價格一直未有調升。

高盛又預料，隨着該公司推出人工智能(AI)功能，下一代iPhone將更受歡迎，又認為在AI功能和新款iPhone硬件驅動下，iPhone收入增長將在2025和2026年加速至9%。

該行將蘋果公司目標價由275美元略微上修至276美元，並指上述4個驚喜可能會帶動該股更接近276美元，意味該股較周四收市價大漲24%。蘋果公司周四(8日)收報222.38美元，微升0.6%。