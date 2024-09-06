金融管理專員暫時中止李碩騰的註冊9個月

金融管理專員指，已經根據《銀行業條例》第58A(1)條對李碩騰採取紀律處分行動，暫時中止李氏載於香港金融管理局根據上述條例第20(1)(ea)條所備存的紀錄冊中的所有有關資料，為期9個月，即由2024年9月4日起至2025年6月3日止。

是次紀律處分行動是根據金管局的調查結果作出。有關調查發現李曾於2023年3月複印一名客戶在定期存款申請表上的簽名，試圖欺騙其任職銀行相信該表格是由該客戶簽署的。雖然李並非在根據《證券及期貨條例》進行受規管活動的過程中進行上述行為，但此舉令人懷疑其是否有能力誠實及公正地進行受規管活動。因此，經考慮《證券及期貨條例》第129(1)(c)及(d)條，以及證券及期貨事務監察委員會所發出的《適當人選的指引》後，金融管理專員認為李並非作為有關人士的適當人選。

偽造客戶簽名數量呈上升趨勢

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，偽造客戶簽名屬不誠實行為，令人懷疑有關人士是否進行受規管活動的適當人選。金管局注意到近期涉及偽造客戶簽名的執法個案數量呈上升趨勢，我們正與香港銀行公會合作，提醒銀行須透過定期培訓，在其銷售團隊建立堅實的合規文化。