打風無阻買家入市　新盤市場單日錄40宗成交創兩周高

儘管天氣不穩，兩個市區盤的銷售稍為延遲開始，但亦無阻部分買家入市決定。新盤市場於周五(6日)錄得約40宗成交，屬於近兩周以來單日最多。

●何文田站朗賢峯第IIA期單日沽約21伙

●啟德海灣第1期獲大手客斥逾1900萬元掃4伙

●屯門兆康NOVO LAND第3B期本月累售13伙

●旺角利．晴灣23下周二賣兩伙

●石硤尾龍駒道3號緹外推四房單位下周二招標