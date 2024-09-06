打風無阻買家入市 新盤市場單日錄40宗成交創兩周高
2024年09月06日 21:32
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儘管天氣不穩，兩個市區盤的銷售稍為延遲開始，但亦無阻部分買家入市決定。新盤市場於周五(6日)錄得約40宗成交，屬於近兩周以來單日最多。
●何文田站朗賢峯第IIA期單日沽約21伙
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIA期，周五(6日)以價單形式發售60伙，原本銷售時間為早上10時半開始，受颱風摩羯影響，銷售程序已延期至下午5時半開始。據市場消息指，項目即日售出約21伙。兩期項目迄今累售約630伙。
●啟德海灣第1期獲大手客斥逾1900萬元掃4伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周五(6日)展開新一輪銷售，發售日前大增折扣變相減價的50伙單位。據市場消息指，項目是日暫沽約18伙。其中，有投資者斥資逾1,900萬元連購4伙。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期本月累售13伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月至今(6日)暫錄約13宗成交，共涉逾6,247萬元。包括Fiskars 第2A座27樓D室，實用面積292方呎，一房間隔，最新以389.43萬元售出，呎價約13,337元。
●旺角利．晴灣23下周二賣兩伙
市區重建局減價發售持有的一手單位，旗下與有利集團(00406)及合作發展的旺角利．晴灣23，周五(6日)修訂價單，將兩伙兩房單位折實價下調約5%，並安排於下周二(10日)起以先到先得形式出售。包括3樓B室，實用面積584方呎，定價899.5萬元，最新減至881.5萬元，折實價855.1萬元，呎價約14,642元。
●石硤尾龍駒道3號緹外推四房單位下周二招標
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，上載最新銷售安排，推出第2座5樓A室於下周二(10日)起招標發售。該單位實用面積4,557方呎，四房四套間隔。招標期截至9月30日。