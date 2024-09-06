美股個別發展　道升176點　博通大跌逾9%

美國8月非農就業職位增長反彈，惟仍差過市場預期。美股3大指數周五早段個別發，道指升176點，報40,931點；標指跌9點，報5,494點；納指跌106點，報17,021點。

美匯指數走低，一度跌至100.58；10年期美國國債孳息率亦曾低見3.658厘，惟其後略有反彈。

半導體巨企博通(Broadcom)股價大跌逾9%，該公司上季收入增長強勁，惟市場似乎對其本季收入展望140億美元並不滿意，同時亦擔心其人工智能(AI)以外的業務增長緩慢。

股神巴菲特旗下的巴郡繼續減持美國銀行(BofA)，最新的監管文件顯示，其自9月3日以來累計再出售了7.6億美元的美銀股票，而累計拋售套現的規模已達到69.7億美元。美銀股價於周五早段曾跌0.54%，巴郡則升0.15%。

另外，企業自動化軟件服務公司UiPath股價升0.86%。該公司於截至7月底止一季收入為3.16億美元，按年增長10.07%，淨虧虧損則略為擴大至8,609.7萬美元。保齡球場營運商Bowlero股價升13.88%，該公司上季同店銷售收入按年增長6.9%，撇除服務費用的收入亦增長20.2%。