【東方日報產評】美企業好景不常　經濟衰退在醞釀

美國聯儲局主席鮑威爾上月出席全球央行年會時明示，貨幣政策調整的時機到了，並且方向明確，而減息節奏取決於未來取得的數據，就業市場表現是重中之重。昨日就傳來最新的就業數據表現遜市場預期，加深美國經濟衰退的擔憂，亦加強市場對9月減息的信心。事實上，美國私營部門景氣開始放緩，這從近月美股大幅波動，美國企業重組、減省人手不停，盈利預測存在下調風險等各環節得到印證。雖然刻下美國經濟硬着陸風險不致太大，但能否軟着陸卻不無變數，增加美元已走進貶值周期的可能性。

美國私營企業景氣轉弱，可見於8月份新增職位不足10萬份，遠遜7月份的逾11萬份，兼差過市場預期，亦創2021年初以來最低水平。再看昨晚公布的就業數據，8月份非農業就業人口低於市場預期，6、7月的數字均大幅向下修訂，即使失業率符預期，就業市場轉弱是不容否定的事實，經濟衰退預期升溫下，也許「加債減股」會成為短期資金主流取向。

華爾街對美國經濟面臨衰退的說法已存在頗一段時間，其中一個理由，乃被視為經濟衰退領先指標的利率曲線倒掛現象。得明白，過去歷次美國出現利率倒掛的現象期間，衰退不會即時而至，大概就是一、兩年後，即是當經濟衰退真的來臨，市場會發現利率曲線倒掛的情況已修正。如今令人不安的是，美國10年期與兩年期國債孳息率差距已不斷收窄至目前接近正數，2022年7月開始的利率曲線倒掛現象一旦結束，或預警美國經濟快將進入衰退期。

再看近期美股波動明顯擴大，被視為新一代股王的英偉達，股價如「股仔」般大幅下跌，單日可以失去逾兩千億美元市值；再看另一科企－－美超微因年報難產，引發投資者對公司治理和財務透明度的擔憂，觸發股價急挫；企業重組裁員之聲此起彼落，由去年生成式人工智能(AI)觸發的科企炒作熱潮，如今已開始變得無以為繼，泡沫未能延續，「擠水分」靜悄悄變成美股主調。

如是者，聯儲局9月減息幾乎成了定局，問題是減四分之一厘抑或半厘，以阻止就業市場進一步走軟。而年底前的減息路徑，除了觀望就業市場外，還得注意消費信心。本來大選前最想「躺平」的聯儲局，只怕無可避免要盡快減息，以鞏固市場對經濟能軟着陸的預期。且須提防，若日本繼續加息，而美國利率向下同時發生的話，兩者收窄息差，日圓轉強，拆倉活動再現從而令美股向下的惡性循環未完。

理論上，減息意味減省企業財務支出，對美股而言不乏利好效應。之不過，接下來勞動市場轉弱，經濟放緩速度為美股帶來的沽壓，有機會蓋過減息效應，從而引發更大的市場動盪。投資者得為「美國風險」高度設防，畢竟美國真的重啟減息周期的話，好可能是美國經濟中長期調整的一個啟端；而美國經濟愈是多麻煩，政客們往往就惟恐天下不亂，積極在外部惹事生非以轉移視線，好為被視為避險資產的美元給力，環球金融市場更差的年頭可能即將到臨。