內地月餅銷情弱　代工廠做3天休1天　客人僅買兩盒仍講價

內媒報道，中秋節快將來臨，本來是月餅銷售最旺的時候，不過今年銷情卻格外冷清。報道引述深圳一家月餅代工廠銷售經理凌峰(化名)指，往年中秋節前半個月是銷售高峰期，生意最旺，忙得凌晨都在出貨。「但今年訂單量明顯少了，工作強度也降下來了。」

在質價比消費風潮中，消費者變得愈來愈精打細算，月餅生意愈來愈難做。根據中國焙烤食品糖製品工業協會數據，去年中國月餅產量32萬噸，銷售額220億元人民幣(下同)。預計今年中秋月餅產量與銷售額分別約30萬噸與約200億元，相比去年或略降。該協會數據又顯示，今年月餅禮盒的價格更親民，回落至70至220元的區間。

月餅銷情的變化，前線從業員的感受更明顯。在深圳一家星級酒店負責餐飲業務的李霞(化名)，第二季以來就感受到市場消費意願減弱。據她觀察，今年來酒店辦升學宴、滿月宴的顧客明顯減少。即使是擺宴席，往年客人一圍會選3,000元的菜式，但今年不少客人預算都下調至1,600元。來喝早茶的客人，人均消費也從往年300元，降至今年約160元。「以前客人喝早茶都愛點蝦餃、燒賣、排骨，今年點的是叉燒包、奶黃包這類性價比高的食物。」

月餅銷情同樣如此。去年李霞的酒店賣出1.3萬盒月餅。因應市場變化，李霞將今年月餅銷售目標下調至1萬盒，不過仍是「賣唔出」。「往年的銷售季，一個周末的早茶時間段能賣出100至200盒月餅，今年，周末能賣出個10盒月餅都算不錯了。以前一口氣能買10盒月餅的客人，今年才買兩盒，還要還價。」

酒店端銷情變化直接傳導至代工廠端。張釗(化名)在廣州一家大型月餅代工廠任銷售經理，從業8年，主要服務省內幾十家酒樓。往年，張釗手頭的客戶，往往在中秋節前兩個月便陸續落單。惟今年各家酒樓仍在觀望，直至中秋節前一個月才開始集中落單，且落單數量低於往年。

張釗指，「手頭的老客戶，訂單量整體下滑了20%，銷售速度變慢了。往年這個時候，各個酒家已經賣完一批貨在追加訂單了，但是今年，他們光把手頭的貨賣完就夠嗆。」原有客戶的訂單量下滑，他只能去開拓更多客戶，透過新開拓的十餘個酒樓客戶，張釗手頭訂單量增長約20%，但仍未完成銷售任務。

然而，張釗情況已經比同行好。他所在的工廠屬行業龍頭，雖然增速不似預期，但工廠今年整體訂單量仍實現增長。「工廠的8條生產線，產能還是滿的。據我所知，因為沒訂單，有些廠家現在是上三天休一天，隔天就可以出貨。」