娃哈哈否認要求員工重簽合同

內媒報道，內地龍頭食品飲料生產企業娃哈哈在社交媒體，就此前「要求員工重新簽署勞動合同」等報道發表聲明。

聲明提到，工會從未聽說「娃哈哈維權委員會」的相關信息，目前工會也未收到所謂「娃哈哈維權委員會」提起的訴訟信息；據工會了解，杭州娃哈哈集團有限公司職工持股會內部股份回購事宜經過會員代表大會全體決議通過，相關協議由持股會會員自願簽署，合法有效，不存在損害持股會會員的情形。

報道指，此前「娃哈哈遭多名前員工起訴」相關話題登上微博熱搜第一位，引起關注。根據內媒周五(6日)報道，多位娃哈哈集團前員工和內部職員稱，因為娃哈哈集團近期要求員工重新簽署勞動合同、以較低價格回收員工持股會股權，日前已有幾十名員工發起集體訴訟維權並已進入司法程序，坐等法院正式受理。

報道提到，引起以上訴訟案件直接的導火線是，今年8月以來，娃哈哈集團員工陸續被要求終止與娃哈哈集團的合同，轉而改為與宗馥莉控制的宏勝飲料集團簽訂勞動合同，改簽勞動合同以後，員工在娃哈哈集團享有的「干股分紅」待遇被徹底取消，眾多員工十分擔心自己的未來收入沒法得到保障。