陳樂怡：名創優品聯乘產品銷售倘佳　料成短線催化劑

海外市場持續高速發展，自營店貢獻提升，有利盈利結構。來自海外市場的收入按年增長42.6%，主要是由於平均門店數量增長21.8%，同店銷售強勁增長16.3%。來自海外市場的收入佔總收入35.2%，按年升4.3個百分點。

海外市場增速續跑嬴國內市場，緩和國內業務受到高基數以及客流疲軟的影響，但TOP TOY表現突出，為另一大亮點。上半年內地整體收入按年增長17.2%，其中來自名創優品內地同店銷售為去年水平的98.3%，另一邊廂來自TOP TOY同店銷售強勁增長13.6%。

開店步伐穩步推進，為未來收入增長注入動力。公司維持全年開店目標，計劃新增國內名創門店340至450家，海外名創門店550至650家。截至上半年底，國內地區完成進度為42至54%，海外地區完成進度為41至48%。集團預計第三季收入增速介乎20至25%，7至8月表現符合內部預期，海外市場補庫存需求持續。

管理層預計，下半年隨着經營槓桿擴大及海外市場加強成本控制，營銷開支比率有望改善，利好下半年經營利潤率。公司重申全年收入增長20至30%的指引，經調整純利突破28億元。

市場預計集團2023至2026年間，收入及經調整純利年複合增長分別為20.4%及21.2%，現價對應2024財年預測市盈率14.2倍，估值不高，相信已一定程度反映市場對於美國潛在收緊對華貿易政策的影響，公司可以透過東南亞供應鏈應對情況。

集團開展新一輪股份回購計劃，將於12個月期間內，在公開市場購回最多價值20億港元流通在外普通股或普通股的美國存託股份，有望為股價低位帶來支持。另外公司即將於10月推出聯乘哈利波特新產品，若市場銷售反應理想，料可成為短線催化劑。目標價37港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)