鄺紫珊：考慮以日本半導體ETF作定期定額布局

受日本加息影響，日圓兌美元匯率近期表現再度強勢，不過預料日本未來加息幅度與其他市場比較，幅度將低於歐美，故日圓再大幅升值機會不會很高，對日股衝擊將趨緩和。惟隨着日本政府持續推動產業改革，可有利加強企業的基本面，可考慮以日股交易所買賣基金(ETF)趁低或採取定期定額布局。

隨着日圓匯率回升，市場普遍認為重返之前的匯價水平機會已低。美國聯儲局偏向鴿派言論已很明確，美匯指數走弱，雖然促使日圓上升，但現時仍處於歷史相對低位。最近幾年，日圓疲軟，讓日圓及美元的利差擴大，若是日美利差形勢沒明顯改善，相信日圓走勢仍會相對偏軟。

有投資銀行數據顯示，統計日圓升值與貶值，與日股的相關性已大幅減弱，這情況自2021年來開始更為顯著，相信這是因為日圓在合理水平的升值，可有利日本企業把成本降低，以及提升日本民眾的消費力，整體對日本企業的盈利都有正面影響。

事實上，日本央行加息，可有助控制通脹，促進經濟穩定作用。除對美元、日圓的利差收窄有正面影響，也有利日圓資產的回報表現，故看好日股與日圓資產的走勢。雖然匯率變化會影響企業盈利，但觀察日本產業在經過政府多方面改革，並已開始見成效，很多產業已擺脫頹勢，正邁向成長趨勢。以日本半導體產業趨勢為例，受惠於人工智能(AI)及電動車等題材，其半導體產業近年已獲得當地政府扶持，也預期將持續受惠於本地及外資的投資。

另外，日本加息也有利於金融保險業以及與利率關連性較低的產業，如製藥、食品等民生消費類股；加上日本東京證券交易所實施金融改革後，有助提升投資當地股份的吸引力，以鋼鐵業龍頭企業日本製鐵為例，其平均股息率從改革前的2.5%，增加至5.9%，相信有利吸引本土及外國投資者參與當地市場。投資者可考慮以日本ETF或日本行業基金以定期定額布局，如日本半導體ETF等。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊