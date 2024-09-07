陳鳳珠：踏入「金九銀十」 內地新能源車銷情料續增
2024年09月07日 23:00
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
內地車企的銷售數據顯示，內地新能源汽車行業發展理想，踏入「金九銀十」的旺季，預期未來銷情將會繼續增加。
比亞迪(01211)的8月新能源汽車銷量按年增長36%至37.3萬輛，首8個月累計銷量按年增加29.9%至232.8萬輛，銷量繼續領先同業。
吉利汽車(00175)8月汽車銷量按年增加21%至18.1萬輛，其中計及極氪、領先等品牌的新能源汽車交付按年增加65%至7.5萬輛，至於首8個月的累計汽車總銷量按年上升34%至128.8萬輛，新能源汽車累計銷量按年增加97%至23.1萬輛。當中，8月份極氪銷量按年增長46%至1.8萬輛，首8個月極氪累計銷量按年增加81%至12.2萬輛。
小米集團(01810)8月份的小米SU7交付量超過1萬輛，已連續3個月交付量過萬，小米預期11月將提前完成全年10萬輛交付的目標。由此可見，今年內地的新能源汽車銷售依然強勁，行業並未受高基數影響，相信內地的以舊換新政策亦進一步推動汽車銷情增長。
三大新勢力交付量持續造好，理想汽車(02015)於8月份共交付新車4.8萬輛，按年增加37.8%，今年首8個月共交付28.8萬輛，主要受惠理想L6的交付量連續3個月突破兩萬輛，進一步提升品牌市佔率。今年初集團推出的理想MEGA銷情慘淡，管理層亦再次下調全年銷量指引至50萬輛，但預期下半年業績會有改善，第三季銷售指引為14.5萬至15.5萬輛。另外，集團計劃明年推出純電動車車型，料理想汽車的前景將逐步回穩並改善。
小鵬汽車(09868)的8月新車交付按年微增3%至1.4萬輛，首8個月累計交付7.7萬輛，按年增加17%。小鵬的新款智能純電動掀背式轎跑車型MONA M03已上市，短時間內已錄得逾萬訂單，由於目前市場上沒有同等的競爭對手，相信銷情可觀，有望推動下半年交付量上升。
蔚來(09866)於8月共交付新車2萬輛，為連續4個月交付超過兩萬輛，至於首8個月共交付新車12.8萬輛，按年增加35.8%。蔚來旗下全新品牌樂道L60新車即將上市，樂道L60為家庭智能電動中型SUV，將對比特斯拉(Tesla)的Model Y，但售價會較低，且空間更大，料銷情亦樂觀。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）