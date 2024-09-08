曜熊理財：9月股市審慎至上　慎防聯儲局舉措超預期

9月向來是股市表現較差的月份，9月首周的表現恰恰表現這一點。上周，三大美國指數均下跌，市場的擔憂從通脹轉向美國的整體經濟情況。由於領取失業救濟人數高於預期，實際22.7萬，預期22.5萬，加上上周四(5日)剛剛出爐的ADP就業報告顯示，僅新增9.9萬個就業崗位，顯示勞動市場正在走弱。

市場呼籲減息聲音逐漸變大的同時，也開始質疑「軟着陸」是否仍有可能，或者說經濟衰退是否不可避免。標指和道指從上周二(3日)的高位56,629點和41,489點回落，納指延續下跌趨勢。

由於負面消息持續以及參考過往9月的市場表現，投資者的樂觀情緒普遍較低。然而，隨着即將到來的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議、美國即將舉行的選舉，有機會給市場帶來一線生機。

投資者可以尋找可能受宏觀經濟消息影響的資產，例如當利率下降時的黃金、非美元計價或相關資產，甚至是投資級別的債券，這些資產通常會隨着美國利率下降而上升。市場目前預計聯儲局將減息25個點子，然而，若聯儲局最終決定更大的減息幅度，或做出與市場預期相反的決定，將為市場帶來極大波動。投資者應持觀望狀態，注意風險管理，謹慎入市。

曜熊理財策略分析員