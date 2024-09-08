【星期一．炒啲乜】今個9月非一般？港股扭頹關鍵在於...

踏入9月，即是步入在一年之中，全球股市表現相對最弱的一個月，而且今年這個9月更有兩大不確定因素，一來美國減息周期可能在今月啟動，二來美國總統大選算是進入白熱化階段，第二場候選人辯論，即共和黨特朗普及民主黨賀錦麗的首次對決將在本月登台，投資者不容忽視。

港股9月首周表現一般，連跌4個交易日，由近18,000關下跌。分析認為，北水才是最能提振港股的催化劑，至於恒指仍未能突破18,000關，顯示外圍減息憧憬，對港股實質影響比預期為輕。

話雖如此，如果聯儲局在月中啟動減息，美股可能錄得資金流出，部分流入港股的話，料對後市有利。還有，近來人民幣轉強，料對在港上市的中資股有利，這些公司大多以人民幣計算獲利，因此有意見認為，大市有支持，可上望17,900點。

在恒指成分股當中，目前中資股佔大多數，內地經濟形勢自然備受關注。若內地再加大力度谷經濟，中港兩地股市或可獲提振。內地周一(9日)將公布貨幣供應數據、居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)，周二(10日)則有內地進出口數字。

外地方面，美國周內將公布通脹數據，歐洲央行的議息結果將於周四(12日)出爐。總之，相關數據的好壞或會為大市走勢帶來指標作用。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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