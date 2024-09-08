汪敦敬：樓市淡靜時應否增加資助？

香港經濟正面臨嚴峻考驗，很多有實力的企業都出現了財務上的問題，而政府因為賣地停頓，同樣出現了財政赤字，筆者認為要想辦法解決。

筆者覺得，港人要找回原有的自信，中央政府推出了不少扶持政策「幫到手」，港人先要回復「愛拚搏」的價值觀。近二十年來，年輕人追求work life balance，這些是新時代下的硬道理，的確需要平衡現實和效率，卻失去了過去的效率和拚搏精神。筆者認為，港人需要兼顧work life balance，同時回復高效率競爭力。

筆者覺得，中國已準備好了「三寶」去面對中美競爭的考驗。首先是低通脹。近年的低通脹，不單令到國民免受物價上升的煎熬，令投資和存款更容易得到盈利。特別是投資者近兩年熱衷於定期存款，除了因為香港聯繫匯率的優勢，令到銀行用美債產品去支付港元定期存款的利息。

其次是低泡沫。港股是遠低於正常PE(市盈率)，樓市就算下跌，亦很容易出現收租回報率上升，在價值上的補償。

再次是強大的現金流。在一個現金流破新高紀錄的市場，樓價下跌其實並不可怕！

在此背景下，政府有甚麼可以做？借用一個前金融高官的說法：「樓價上升和樓價下跌，其實我們都是阻擋不到的，但是在樓價調整的過程中，我們總有一些事情可以做！」過去的逆周期措施正正是一個好例子，現在我們可以做得更好的就是減少內耗、利益分配得更好和精準。同樣道理，是否應在市場淡靜時增加資助？筆者認為政府應該深思這個問題。

祥益地產總裁 汪敦敬