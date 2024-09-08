8月商廈買賣金額35億按年增6.3倍　中環中心涉額最大

8月市場觀望氣氛持續濃厚，市場出現好淡爭持局面，不少投資者靜待9月息口動向而暫緩入市決定，而亦有部分用家趁減息前偷步大手入市，令工商舖買賣量跌價升。據代理行資料顯示，上月以商廈買賣最為矚目，期間錄約26宗買賣成交，涉及金額共約35.02億港元，交易金額按月及按年分別飆升約3.4倍及約6.3倍。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月寫字樓買賣金額最大為中環皇后大道中99號中環中心66樓及75樓兩個全層樓面，涉及總樓面面積共約51,088方呎，成交價共約13.5億元，呎價高達2.9萬元，新買家為星展銀行，而原業主則為資深投資者陳秉志。

潘又指，上月工廈及商舖物業分別錄得約147宗及約45宗成交，按月分別微跌約8宗及約6宗，成交金額方面，工廈成交金額錄得約17.08億元，按月大增約64.7%，月内亦錄得大手成交。包括職業安全健康局以約1.48億元購入香港工業大廈地下A及B號舖連7個車位，原業主持貨18年帳面獲利約1.2億元，物業升值約4.3倍。

商舖方面，舖位物業價格下調趨勢持續，8月成交金額約8.7億元，按月下跌約6.04%，期間亦吸引個別租戶趁低入市轉租為買，其中連鎖健身室以約2,800萬元購入油麻地眾坊街59A號地下A3號舖及1樓，物業面積共約5,360方呎，成交呎價約5,224元。

另外，8月整體工商舖買賣量跌價升，共錄得約218宗買賣成交，較上月減少約8.4%，對比2023年同期則跌約31.66%。成交金額方面，月内錄得多宗大手成交，帶動全月共錄得約60.79億元，較上月增約1.2倍，按年對比亦增加約35.45%。

他分析，本港現時工商舖物業價格已跌至合理水平，現時屬用家和投資者入市最佳時機，相信待減息落實後，9月整體買賣價量會有所改善，預期用家會積極趁低吸納工商廈樓面自用，至於商舖物業，相信息口回落亦可降低投資者入市舖位門檻，有助改善整體交投氣氛。