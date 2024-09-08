十大屋苑兩日僅8成交　交投按周跌4成

樓市交投放緩，中原指出，十大屋苑於周六、日(7、8日)僅錄8宗成交，按周下挫約42.9%，為6個星期最少。期內4個屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，議息會議臨近，市場普遍認為減息周期將至，買家重拾置業信心，目標多為細價筍盤，惟二手業主未有「大出血」打算，議息後再作決定，令二手交投膠着。加上新盤蜂擁而出，尤其是啟德新盤開價貼市，搶去不少購買力，二手交投受壓，相信美國落實減息後，一、二手交投將會加快。

過去兩日港島主要屋苑只有鰂魚涌康怡花園錄得交投，中原楊文傑表示，單位為C座高層13室，實用面積約594方呎，三房間隔，以768萬元成交，呎價約12,929元。原業主於1997年以550萬元購入物業，現沽出帳面獲利218萬元，升值約4成。

期內荔枝角美孚新邨錄兩宗成交，為表現較活躍屋苑之一，該行馮健平表示，該盤4期百老匯街107號中層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，以510萬元易手，呎價約10,119元。美孚新邨本月暫錄4宗成交，平均實用呎價約9,484元。

此外，3個新界指標屋苑均有交投，中原黎宗文表示，沙田第一城45座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以390萬元售出，呎價約13,732元。

該公司伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊兩日錄得兩宗成交，包括樂湖居12座中層H室，實用面積約559方呎，三房間隔，原叫價445萬元，略減至442萬元沽出，呎價約7,907元。

中原曹嘉華指出，東涌映灣園12座高層H室，實用面積約932方呎，三房連套房設計，成交價952萬元，呎價約10,215元。原業主持貨16年帳面獲利約480萬元，升值逾一倍。