屯門珀御一房售355萬元　持貨3年帳蝕37%

樓價持續下挫，市場頻錄蝕賣個案，屯門珀御一房單位以約355萬元售出，原業主持貨約3年帳蝕約210萬元，跌幅達約37.2%，料為項目蝕幅最大個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業張國炳表示，西灣河鯉景灣本月暫錄1宗成交，屋苑逸華閣低層B室，實用面積約574方呎，成交價約655萬元，呎價約11,411元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街107號中層D室，實用面積約504方呎，成交價約510萬元，呎價約10,119元。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤半年減價165萬元，以665萬元獲承接，呎價約13,353元。原業主持貨近10年帳面僅獲利17萬元，升值只約3%。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山雅景臺4座高層D室，實用面積約605方呎，三房間隔，獲租客「租轉買」以600萬元承接單位，呎價約9,917元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層B室，實用面積約1,856方呎，四房間隔，放盤2個減價280萬元，以2,420萬元成交，呎價約13,039元。

●世紀21奇豐李仕明指出，大圍金禧花園2座低層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，放盤3個月，減價62.5萬元，以425.5萬元沽出，減幅12.8%，呎價約12,973元。

●美聯葉容生表示，粉嶺囍逸1座低層E室，實用面積約293方呎，一房間隔，成交價375萬元，呎價約12,798元。原業主於2019年9月以約428萬元購入單位，持貨約5年帳面損失約53萬元，貶值約12.4%。

●祥益黃文樂稱，屯門珀御低層H室一房戶，實用面積約362方呎，成交價約355萬元，呎價約9,807元。較約3年前購入價約565萬元，勁跌約210萬元，幅度達約37.2%，料為項目蝕幅最大個案。

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