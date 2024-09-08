新盤項目周末逾50宗成交 大手買家掃10伙Larchwood
2024年09月08日 22:05
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新盤市場承接力不俗，市場於周六、日(7、8日)錄超過50宗一手成交，按周上升逾7成。其中，旺角現樓新盤獲大手買家一口氣掃入10伙、石硤尾豪宅項目錄逾2億港元巨額買賣、啟德跑道區項目亦連錄成交。
旺角Larchwood獲投資者連購10伙 涉資逾4300萬
●新盤市場再錄大手客入市個案，宏安地產(01243)執行董事程德韻表示，9月市場憧憬環球將進入減息周期，買家把握機會入市，旗下現樓項目旺角Larchwood，周日(8日)錄投資客大手連購10伙，成交金額逾4,300萬港元，創項目開放現樓後單一買家成交金額紀錄。項目9月數天已連錄18宗成交，吸金超過7,600萬元。
集團營業及市務助理總經理陳永盟補充，今天錄得的大手成交，包括7伙C單位、一伙E單位、以及兩伙G單位，實用面積202至206方呎，項目層與層之間高度達3.5米，租客在同一實用面積戶型下可享更多生活空間，買入入市作長遠投資用途。
啟德海灣第1期兩日沽5伙 兩房售836萬元
其中，該盤第2A座3樓M室，實用面積約481方呎，兩房間隔，享會所內園及海景，成交價836萬元，呎價約17,380元，買家購入自住。項目短短3天合共售出24伙，套現逾1.46億元。
柏蔚森系列周末兩日沽7伙 套現近4,800萬元
●新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森系列，於周末兩日(7、8日)錄得7宗成交，套現近4,800萬港元。其中，柏蔚森III第1座15樓C室，實用面積579方呎，三房連套房間隔，享遊艇海景，售價1,247萬元，呎價約21,537元。
該項目開售約一個多月共售出324伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.3億元，為樓市撤辣後啟德區最暢銷新盤。
緹外周日招標售出連裝修花園大宅 做價2.085億元
●市區豪宅錄巨額成交，嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周日(8日)招標售出第3座地下B室連裝修花園大宅，實用面積4,431方呎，四房連四套房及雙工人房間隔，連一個車位以2.085億港元易手，呎價約47,055元。
項目今年已錄19宗成交，套現約69億元。銷售至今累售24伙，總成交金額超過81億元，平均實用呎價約62,000元。
●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周日(8日)以459.5萬元售出第2B座18樓B室，實用面積314方呎，一房開放式廚房設計，呎價約14,634元。