新盤項目周末逾50宗成交　大手買家掃10伙Larchwood

新盤市場承接力不俗，市場於周六、日(7、8日)錄超過50宗一手成交，按周上升逾7成。其中，旺角現樓新盤獲大手買家一口氣掃入10伙、石硤尾豪宅項目錄逾2億港元巨額買賣、啟德跑道區項目亦連錄成交。

旺角Larchwood獲投資者連購10伙 涉資逾4300萬

集團營業及市務助理總經理陳永盟補充，今天錄得的大手成交，包括7伙C單位、一伙E單位、以及兩伙G單位，實用面積202至206方呎，項目層與層之間高度達3.5米，租客在同一實用面積戶型下可享更多生活空間，買入入市作長遠投資用途。

啟德海灣第1期兩日沽5伙 兩房售836萬元

其中，該盤第2A座3樓M室，實用面積約481方呎，兩房間隔，享會所內園及海景，成交價836萬元，呎價約17,380元，買家購入自住。項目短短3天合共售出24伙，套現逾1.46億元。

柏蔚森系列周末兩日沽7伙 套現近4,800萬元

該項目開售約一個多月共售出324伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.3億元，為樓市撤辣後啟德區最暢銷新盤。

緹外周日招標售出連裝修花園大宅 做價2.085億元

項目今年已錄19宗成交，套現約69億元。銷售至今累售24伙，總成交金額超過81億元，平均實用呎價約62,000元。

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周日(8日)以459.5萬元售出第2B座18樓B室，實用面積314方呎，一房開放式廚房設計，呎價約14,634元。