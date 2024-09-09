【理財Campus】揀港股抗逆　邊隻最出「息」？

今年是全球大選年，第四季壓軸登場的是市場高度關注的美國總統大選，加上聯儲局或啟動減息周期，於此前後環球金融市場例牌大上大落，更何況日本貨幣政策亦已確認逆轉，未來日本央行的加息步伐備受重視，兩者結果均大大影響全球資金流向。想投資抗逆，也許得從高息股入手。

目前市場對9月聯儲局減息基本上已有共識，分別在於減0.25厘還是0.5厘。有「聯儲局傳聲筒」的美國記者Nick Timiraos亦指，上周五美國公布的就業報告並沒解決降息爭論，使市場對於減息0.25厘或0.5厘仍搖擺不定，最終結果恐等到聯儲局結束貨幣政策會議才能得知。

事實上，在就業報告出爐後，美國多名官員一致表示減息時機已來臨，但卻不願評論減息幅度預測，這包括被視為聯儲局第三把交椅的紐約聯儲銀行行長威廉斯、聯儲局理事沃勒及美國財長耶倫。

獨立股評人黃偉豪表示，早前市場憂慮美國經濟陷入衰退，迫使聯儲局需要急速大手減息，引起市場劇烈振盪。然而，隨着近期出爐的經濟數據回暖，他預料聯儲局的減息步伐趨向正常化，包括預測9月減息0.25厘，並在今年11月和12月再減0.25厘1至2次，令今年累計減息0.5至0.75厘。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，美國聯儲局在今年餘下3次議息會議均會減息一次，全年減息0.75厘，9月減息0.5厘的機會不大。

他解釋，雖然8月美國非農就業數據再次遠遜於預期，反映美國就業市場開始出現疲態，但同時失業率輕微回落，薪資亦有增長，顯示美國經濟仍未急速放緩。

股息率高過定存值博

目前，香港的銀行3個月及6個月港元定期存款利率仍普遍有3厘以上，部分更有4厘，即使美國9月減息，相信香港銀行即時跟隨下調的機會並不大，故銀行定存利息水平，可以作為利率收入指標參考。

有了這個底線指標，要在股市揀高息股，得至少要有5至6厘始可考慮，7至8厘就更好，以下專家會分析高息股的升值潛力。

粵投預測股息率6厘

滙控估值派息吸引

香港寬頻跌極有限

低吸工行香港電訊

資深股評人陳炳強指，目前有多隻高息股息率有6、7厘息，但未必是合適時候買入。他以中海油為例，市場憂慮中國的石油需求或疲弱，國際油價回落，亦拖累中海油股價，故不宜現價吸納。另外，他指香港電訊近日回升，但成交較上一輪升勢弱，在技術上有阻力，宜待回調至9.6、9.7元才買入。

港府年內料再發債 收息族不妨留意

港府據報計劃最快在今年9月下旬發行本財政年度的零售債券，不排除公布時點就在美國宣布議息結果前。分析指出，預計在美國啟動減息後，香港銀行定存息率或會下調，故即使港府發行的零售債券息率未必能及去年發行的水平，但相對而言仍具備一定吸引力。

據《2024-2025年度財政預算案》，港府將於年度內發行700億元零售債券，當中500億元為銀色債券、200億元為綠色債券及基礎建設債券，強調除可藉此推動普惠金融的同時，亦可提供予年滿60歲的香港居民認購，以提高市民對基建及可持續發展項目的參與感。消息指金管局已為此諮詢銀行情況，問卷包括問及若綠色及銀色債券同步發行，銀行營運系統能配合，未提及銀色或綠色債券的發行日期、發售先後次序等資訊。

去年8月港府發行保底息率5厘的銀色債券(僅供60歲的香港市民認購)，最終發行總額加至550億元；另去年10月發行具保底息的綠色債券(供18歲或以上香港居民認購)，最終發行200億元，兩批債券均設有浮動利率標準，若香港消費物價指數(CPI)升幅高於保底息，將按CPI變動作派息基準。好息之徒9月不妨留意相關消息。