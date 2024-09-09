內地8月CPI按年升0.6%　PPI跌1.8%

國家統計局公布，內地8月居民消費價格指數(CPI)按年升0.6%，按月升0.4%，略遜市場預期。同期，生產物價指數(PPI)按年跌1.8%，按月跌0.7%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月份受高溫多雨天氣等因素影響，CPI按月季節性上漲，按年漲幅繼續擴大。從按月看，CPI上漲0.4%，漲幅比7月回落0.1個百分點。其中，食品價格上漲3.4%，漲幅比7月擴大2.2個百分點，影響CPI按月上漲約0.6個百分點。食品中，受夏季高溫及局部強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果及雞蛋價格分別上漲18.1%、9.8%、3.8%及3.3%，合計影響CPI按月上漲約0.49個百分點；豬隻產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲7.3%，影響CPI按月增約0.1個百分點。

PPI方面，高耗能產業價格下降是8月PPI按月下降的主要原因。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工業價格下降2%，化學原料和化學製品製造業價格下降0.9%，非金屬礦物製品業價格下降0.7%。