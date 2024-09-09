仍未死心！Circle K母企擬敵意收購7-11母企

7-11便利店母企日本Seven & i日前拒絕Circle K便利店加拿大母企(Alimentation Couche-Tard)此前提出以每股14.86美元、涉資約385億美元(約3,003億港元)的天價收購，不過ACT依然稱希望共同努力，達成「友好」收購協議。Seven & i股價周一(9日)早段曾升3.2%至2,200日圓，市值2.7萬億日圓。

外媒報道，對於被拒絕及感到失望的ACT指，仍高度專注於完成與Seven & i的交易，這符合所有方的最佳利益。ACT在聲明中指，有信心其具足夠能力為收購Seven & i提供現金融資，並將與Seven & i合作考慮可能需要進行的資產剝離，以確保交易獲得監管部門批准。

Seven & i上周拒絕ACT的收購提議，認為出價過低，而且有監管風險。Seven & i透露出價為每股14.86美元，又稱將真誠考慮任何提議。此前報道引述知情人士指，ACT願意提高作價，但不排除真接向Seven & i股東提出收購的可能性。

如果交易落實，將為日本公司有史以來最大宗外國收購個案，國際便利店「巨無霸」將誕生，ACT在全球將有逾10萬間便利店。