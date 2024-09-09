李偉傑：中國再保險增長穩健　中線目標1元

根據中期業績報告，中國再保險在2024年上半年實現合併保險服務收入517.84億元人民幣(下同)，按年增長6.8%。更為顯著的是，歸屬於母公司股東凈利潤達到57.27億元，按年大幅增長184.6%。年化淨資產收益率（ROE）也提升至11.85%，這顯示出公司在盈利能力方面的顯著增強。此外，公司總資產達到4,744.65億元，較去年底增長3.2%。

在盈利結構方面，中國再保險持續優化業務，合併承保利潤在去年創歷史新高的基礎上繼續增長，同比增長超過30%。各保險業務板塊均實現了承保盈利，財產再保險的境內和境外業務綜合成本率保持穩定，分別為99.64%和89.09%，而人身再保險保障型業務的綜合成本率則下降至96.6%，至於財產險直保業務的綜合成本率則按年下降1個百分點至99.86%。

在承保利潤的增長的同時，中國再保險的投資收益亦顯著提升。2024年上半年，集團總投資資產3611.05億元，較去年底增長4.5%，年化總投資收益率按年上升1.11個百分點至4.66%。投資方面的理想數據反映公司在資產配置方面穩健審慎，其境內外股票的綜合收益還均超過主要指數基準，顯示出投資組合的優越性。

風險管理方面，中國再保險的綜合償付能力充足，各經營主體的償付能力指標均在安全範圍內。集團繼續保持標普全球評級「A」和貝氏評級「A（優秀）」，這反映出市場對其財務穩健狀況的信任。風險管理系統的持續升級，為業務的長期穩定發展提供了保障。面對氣候變化的挑戰，中國再保險深度参與國内19個省市巨災保險試點，在八成以上項目擔任首席再保險人。又與中國氣象局簽署戰略合作協議，協同創新「氣象+保險」應對氣候變化新模式，探討保險在氣象災害風險分散轉移等方面的新作用。此外，公司承擔中國人民銀行應對氣候變化物理風險壓力測試任務，探索氣候風險管控路徑。

展望未來，中國再保險將繼續堅持「發展有規模、承保增效益、投資要穩健」的經營理念，努力實現年度經營目標，力求為股東創造持續穩定的投資回報。

總結而言，中國再保險在業績增長、盈利結構優化、穩健的風險管理及對國家戰略的積極貢獻等方面均展現出良好的投資價值。建議可以在0.67元20天移動平均線水平吸納，中線目標1元，防守位置在0.56元。

華盛證券財富管理部董事 李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)