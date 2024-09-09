李偉傑：港股短期下試萬七關　蔚來待回吐再吼

外圍氣氛偏淡，市場憂慮美股重演黑色星期一，港股周一(9日)顯著受壓。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，日本央行仍有加息壓力，日圓持續升值，雖然今次未必再引發大拆倉潮，但相信市場震盪難免。至於美國聯儲局有望在9月減息，但減息力度仍未有共識，環球股市調整壓力未消退。另外，內地8月CPI按年升0.6%，略低過市場預期，8月PPI下降1.8%，前值下降0.8%，亦對市況有一定影響。走勢上，恒指已跌穿8月初延伸的上升軌道，相信短期跌多升少，初步支持在萬七關，中線支持則在16,441至16,700點，待聯儲局減息消息塵埃落定，港股才有望跟隨反彈。

全球最大家電企業美的集團即將上市，最多集資30億至40億美元，傳以A股折讓兩成招股，有望問鼎今年新股集資王。李偉傑認為，該股同時在A股市場上市，股價走勢或會受牽制，上市後難像其他新股般出現爆升情況，投資者可因應市況作小注認購，並作中長線部署。