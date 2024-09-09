CoinDesk前高管：港正邁向成數碼資產中心

CoinDesk前全球戰略執行董事Emily Parker在港出席活動時表示，「加密貨幣友善」(Crypto friendly)不代表「加密貨幣容易」(Crypto-Easy)，因為「加密貨幣友善」的司法管轄區對可持續發展有嚴格的要求，認為香港擁有全面的虛擬資產監管和容許散戶交易的交易所牌照，正邁向成為數碼資產中心。

她舉例指，香港有全面的法規和直接的規則，而虛擬資產交易所的營運條例嚴謹，包括需要達至98%「冷錢包」的規定，並遵守嚴格監管。另留意到香港正積極開發互聯網第三代(Web3.0)，為穩定幣發行者提供新「沙盒」，並為加密貨幣比特幣(BTC)和以太幣(ETH)提供現貨交易所買賣基金(ETF)。

至於其他地區方面，她提到，新加坡對代幣化的監管明確，又引述新加坡金融管理局(MAS)前局長孟文能(Ravi Menon)言論「加密貨幣未能通過數碼貨幣的考驗」，反映當地對加密貨幣對資產代幣化友善，而非對加密貨幣。

她又指，儘管日本是最早制定全面穩定幣監管的國家之一，明確了「去中心化自治組織(DAO)的法律地位，但門檻很高，加密貨幣的稅率高達55%，故該國尚未推出比特幣現貨ETF。韓國則擁有強大的散戶市場，惟仍存在灰色地帶。

她提到，加密貨幣成為美國大選的問題，因美國證券交易委員會(SEC)已有很多與加密貨幣相關的案件。