AI功能傳將緩慢推出　iPhone 16或難掀換機潮？

蘋果公司新品發布會周一（9日）舉行前前夕，被稱為「爆料達人」、專門追縱蘋果公司新產品的Mark Gurman指，蘋果公司決定延後推出更多備受期待的人工智能（AI）功能，突顯其AI發展需要更長時間才能見效。

部分分析師期望Apple Intelligence功能能為新款 iPhone 16帶來期待已久的「換機熱潮」。不過，Gurman認為今年超級周期是不太可能發生。

他説，這些分析師預計消費者目前對人工智能的興奮，將會出現一波升級潮，因為消費者目前對人工智能感到興奮。

Gurman直指部分原因來自宏觀經濟，中國智能手機市場疲軟，全球許多消費者也在緊縮開支。但更大的問題可能在於科技本身，首先是新款 iPhone外觀與去年型號幾乎相同。雖然相機和其他功能會有些微升級，但沒有甚麼全新設計刺激消費者升級。

此外，他又表示即使一切順利，Apple Intelligence仍將是緩慢面世，意味着iPhone 16本月正式上市時不會具備這些功能。這些功能將於iOS 18.1更新，即要等到10月才逐步推出。OpenAI的ChatGPT要到今年稍後時候才整合於Apple Intelligence中，而Siri的所有主要新功能要到明年才推出，AI圖像生成功能也將推遲。