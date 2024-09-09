蓋茨：只要身體允許　還想至少再工作10年甚至30年

外媒報道，已離開公司一線業務很久、現年68歲的微軟(Microsoft)創辦人蓋茨指，只要身體允許，他還想「至少再工作十年，甚至希望是二三十年」。

外媒估算，蓋茨個人身家達1,280億美元。目前他仍擔任微軟技術顧問，並透過旗下基金會推動疾病預防控制、減貧及氣候變遷等公益事業。他在接受外媒訪問時表示，不做全職工作的想法「讓人難受」。

他提到，老朋友「股神」巴菲特目前仍堅持每周6天去辦公室上班。蓋茨此前透露，他20多歲時一心就想着微軟公司業務，不期待甚麼周末和假期，不光給自己施壓，並希望公司員工也有相同態度。當年他甚至會記下員工車牌，這樣一看打卡紀錄「就知道誰甚麼時候到崗、甚麼時候下班」。

2017年蓋茨及巴菲特一同接受外媒訪問，巴菲特建議蓋茨別把自己及員工逼得太緊，而相對於掌控他人時間而言，掌控自己的時間更重要。蓋茨似乎把巴菲特的建議完全聽入耳。去年蓋茨在美國北亞利桑那大學開學典禮上表示，他希望有人早點告訴他「需要休息的時候就休息一下」。

如今蓋茨投入公益事業的工作強度，比當年在微軟時低很多。他透露，現在他常打網球，會有休假，休息時會每天讀書3小時。他喜歡閱讀各種自己感興趣的主題，如阿茲海默症、人工智能(AI)等。