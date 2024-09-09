國資委召開國企經濟運行座談會提振信心

國務院國資委召開國有企業經濟運行座談會，分析裝備製造、能源資源、生物醫藥、冶金礦產等行業中央企業經濟運行情況，聽取企業下一步工作安排及意見建議，幫助協調解決實際困難，研究推進提質增效防風險、全力以赴實現高質量穩增長工作措施。

國務院國資委主任張玉卓稱，將針對企業反映的問題、提出的建議，分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策措施，幫助企業解決實際困難，培育壯大新興產業，加快向高質量、高效率、可持續的發展方式轉變。

張玉卓強調，要把好方向、守正創新，以自身高質量的穩增長，改善社會預期、提振發展信心。要緊盯全年目標不放鬆，進一步加強宏觀經濟形勢和行業趨勢研判，及時優化經營策略，拓增量、挖潛力，搶抓經營效益，提升持續創新能力和價值創造能力。要深化企業改革，把提升國有企業戰略功能價值放在優先位置，推動業務布局優化和結構調整，健全企業推進原始創新制度安排，不斷激發企業生機活力。

另一方面，要持續深化提質增效，加強現金流管理，深化「兩金」管控和虧損治理，深化精益化、精細化管理，推進全產業鏈、全價值鏈降本節支，增強經營創現能力和資本積累積聚能力。堅決守住風險底線，加強企業內控體系建設，強化負債規模和資產負債率雙重管控，不斷提升風險監測和防範化解能力。要從嚴從實抓好巡視整改，硬碰硬、實打實，以具體問題的徹底根治，推動經營管理水平上台階。