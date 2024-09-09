內地客爆買不復再　歐奢侈品企業市值勁縮1.9萬億

內地經濟欠佳拖累消費市道，連歐洲奢侈品企業生意也受影響，個別市值勁縮7成。外媒報道，近幾個月，一眾歐洲奢侈品企業市值蒸發近2,500億美元(約1.95萬億港元)，隨着內地經濟衰退加劇，預期內地旅客湧至巴黎、米蘭及香港奢侈品店舖購物的情景不復再，奢侈品股股價勢再受打擊。

報道提到，LVMH旗下珠寶品牌Tiffany & Co.正尋求將其上海旗艦店規模削半，曾吸引內地客大手消費的香港奢侈品商場人流大減。

報道指，LVMH集團於一年前依然是歐洲市值最大公司，不過目前已下跌至第二名。Gucci母公司開雲集團(Kering)及德國時尚品牌Hugo Boss最傷，在過去一年中，其市值均大縮近半。

開雲集團曾是法國CAC 40指數中排名前10的股票，目前排名第23位。另一英國百年品牌Burberry市值於過去一年急插70%，遭倫敦富時100指數剔除。

GAM UK投資經理Flavio Cereda表示，今年奢侈品市場表現將更不穩、更痛苦，因為過去一年行業迅速增長，只是消費者於新冠疫情後解放，在購物及旅遊上揮霍所推動。