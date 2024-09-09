職場老好人無助事業發展　升職加薪原來要咁做...

外媒有文章探討「為甚麼努力工作，卻總是得不到晉升？」正所謂，「他山之石，可以攻玉」，相信身處香港的打工仔一樣可以借鑑。

報道指，付出努力是升職加薪的必要條件，只不過，任何人都可以努力工作，因為「這只是願不願意犧牲個人生活的問題」。因此，最重要的是，同時改變同事及老闆對你的看法，不用擔心成為「職場孔雀」。

北卡羅萊納州立大學組織行為學教授Alison Fragale表示，大家有許多講述自己故事的機會，卻白白浪費。他建議，當同事和你閒聊或問好時，不要簡單回覆「很好」或「很忙」，不妨分享最近取得成果及闡述這成果的影響，例如該成果將為公司每年節省多少多少錢？抑或該客戶剛剛續簽約等。

他續指，若能將努力工作及適度自我推銷結合起來，會產生好效果。

報道同時點出職場陷阱，直言大部分人「總希望其他人喜歡自己，因而願意幫人排憂解難。而當自己有求必應時，老闆會表揚，同事會感激，雖然這種感覺很好。惟最終才意識到，取悅別人並不能帶來任何好處」。

對此，紐約大學心理學教授Tessa West研究發現，8成人於工作中扮演多種角色，逾半額外工作並沒有獲得額外補償，大部分人卻常常假定自己可獲得讚譽，但讚譽根本不存在。他坦言，辦公室勝利者經常對分外工作說「不」，保護自己時間，只將時間專注在決定性的技能上。換言之，做一個老好人並不能對自己的事業有決定性作用，只有將時間花在刀刃上，才能獲得豐厚回報。